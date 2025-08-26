Cyberpunk 2077: o guia tiozão definitivo pra virar lenda em Night City Cyberpunk 2077 é basicamente o almoço de domingo do tiozão gamer: tem de tudo. Tem ação, drama, romance, bug do NPC atravessando a... Game Hall|Do R7 26/08/2025 - 20h37 (Atualizado em 26/08/2025 - 20h37 ) twitter

Game Hall

Cyberpunk 2077 é basicamente o almoço de domingo do tiozão gamer: tem de tudo. Tem ação, drama, romance, bug do NPC atravessando a parede, e até carro que parece rodar no GNV da quebrada. E mesmo que a campanha principal dure umas 25 horas, o jogo é daquele tipo que te prende mais que prestação de financiamento: se você quiser completar 100%, prepare-se pra virar cidadão vitalício de Night City.

Não perca a chance de se tornar uma lenda em Night City! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

