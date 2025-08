Darksiders 4 é revelado com os Quatro Cavaleiros jogáveis Tio Marcelo aqui tá até ouvindo o trote dos cavalos do Apocalipse vindo de longe… e o barulho é de pancadaria da boa, meu amigo! 🚨... Game Hall|Do R7 02/08/2025 - 12h38 (Atualizado em 02/08/2025 - 12h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Game Hall

Tio Marcelo aqui tá até ouvindo o trote dos cavalos do Apocalipse vindo de longe… e o barulho é de pancadaria da boa, meu amigo! ALERTA DE HYPE INFERNAL A THQ Nordic e a galera insana da Gunfire Games chegaram na voadora mística pra anunciar que Darksiders 4 tá vindo com tudo pra PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. E olha só: os QUATRO Cavaleiros do Apocalipse serão jogáveis. Repete comigo: Q-U-A-T-R-O. É tipo um buffet de destruição divina, onde você escolhe se quer acabar com o mundo de espada, foice, armas ou correntes!

Não perca a chance de saber mais sobre essa nova aventura épica, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

Leia Mais em Game Hall:

Jogamos | Heir to the Throne: o roguelite que quer ser realeza mas nasceu camponês bugado e sem trono

Jogamos | Hotel Galactic: tomando um chá fofo e estrelado

Jogamos | SWAT Commander: o clone de SWAT 4 que parece feito com assets de feira e IA de airsoft quebrado