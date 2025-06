Days of Play: Último dia pra aproveitar o PS5 Pro com desconto no Brasil Gente, só respira e lê com carinho essa fofoca gamer com prazo de validade: o Days of Play da PlayStation tá quase se despedindo da... Game Hall|Do R7 10/06/2025 - 10h17 (Atualizado em 10/06/2025 - 10h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Game Hall

Gente, só respira e lê com carinho essa fofoca gamer com prazo de validade: o Days of Play da PlayStation tá quase se despedindo da gente e, olha… ele trouxe um presentão que nem os deuses da retrocompatibilidade poderiam prever. Pela primeira vez na história do nosso pequeno mundo cheio de pixels e boletos, o PS5 Pro recebeu um desconto oficial no Brasil! E você tem só até AMANHÃ, 11 de junho, pra fazer parte dessa nova era gamer.

Não perca a chance de garantir seu PS5 Pro com desconto! Consulte no nosso parceiro Game Hall para mais detalhes!

Leia Mais em Game Hall:

PUBG Mobile: PMSL Americas começa nesta semana com 6 times brasileiros

Grime II traz gameplay de um metroidvania onde você é um monstro mutante artista com garras de alma

The Alters: Encare seus eus alternativos (e seus surtos existenciais) a partir de 13 de junho