Deadeye chega atirando em Black Desert Console, e Ulukita me deixou espiritualmente desidratada ⚰️🌵💥 O deserto é quente, a morte é certa, e agora tem uma forasteira com um canhão portátil que solta rojão mágico apelidado de Lil... Game Hall|Do R7 11/07/2025 - 11h38 (Atualizado em 11/07/2025 - 11h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Game Hall

O deserto é quente, a morte é certa, e agora tem uma forasteira com um canhão portátil que solta rojão mágico apelidado de Lil’Devil. Bem-vindos à chegada da classe Deadeye e da nova região Ulukita em Black Desert Console, meus amores. A Pearl Abyss decidiu que o verão gamer precisava de um pouco mais de caos, fogo cruzado e areia mágica entre os dentes. Se você joga no PlayStation 5 ou Xbox Series X|S, prepare seu inventário e seus instintos mais destrutivos, porque o Velho Oeste encontrou a fantasia oriental e as consequências disso são visualmente lindas e psicologicamente caóticas.

Para saber mais sobre essa nova classe e a região Ulukita, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

Leia Mais em Game Hall:

Copa City abre financiamento no Kickstarter e chega em março de 2026

PUBG x AESPA? Colab brilhante, tiroteio K-Pop e camuflagem de veículo estilo passe de moda

Honor of Kings World Cup começa dia 15 de julho e o baile vai ficar louco em Riad