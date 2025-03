Death Stranding 2: On the Beach chega em 26 de junho – Kojima ataca novamente! Preparem-se, mensageiros do apocalipse! Death Stranding 2: On the Beach finalmente tem data de lançamento confirmada: 26 de junho de... Game Hall|Do R7 09/03/2025 - 21h28 (Atualizado em 09/03/2025 - 21h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Preparem-se, mensageiros do apocalipse! Death Stranding 2: On the Beach finalmente tem data de lançamento confirmada: 26 de junho de 2025! Kojima Productions e Sony Interactive Entertainment revelaram a novidade durante a SXSW 2025, e, como de costume, trouxeram um trailer cheio de metáforas enigmáticas, criaturas bizarras e mais do querido Sam Porter Bridges (Norman Reedus) carregando tralhas pelo mundo devastado.

Não perca a chance de saber tudo sobre as novidades e edições especiais do jogo, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall!

Leia Mais em Game Hall:

Blizzard aumenta a dificuldade de Diablo IV na próxima temporada

BLEACH Rebirth of Souls: Reviva a Guerra Sangrenta e Encare o Destino no Novo Trailer

Prime Gaming em março – Amazon jogando na sua cara um caminhão de jogos grátis