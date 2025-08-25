Death Stranding – Tentamos explicar aqui as teorias malucas Se tem um jogo que conseguiu dividir a internet entre “obra-prima filosófica” e “simulador de Uber Eats no apocalipse”, esse jogo é... Game Hall|Do R7 25/08/2025 - 18h38 (Atualizado em 25/08/2025 - 18h38 ) twitter

Se tem um jogo que conseguiu dividir a internet entre “obra-prima filosófica” e “simulador de Uber Eats no apocalipse”, esse jogo é Death Stranding. E olha, vou te dizer: eu, tiozão do churrasco, que cresci jogando Metal Gear escondido da patroa, me vi chorando enquanto fazia uma entrega de pizza pro meio do nada. Quem diria que o Kojima ia me transformar em entregador interdimensional de emoções, hein?

Para entender todas as teorias malucas que cercam Death Stranding, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

