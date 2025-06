Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2 solta trailer novo com Dual Ultimates, Gear System e mais! Se você é fã de Demon Slayer e não surtou com esse trailer novo de The Hinokami Chronicles 2, sinto informar, mas alguém aqui precisa... Game Hall|Do R7 13/06/2025 - 13h17 (Atualizado em 13/06/2025 - 13h17 ) twitter

Se você é fã de Demon Slayer e não surtou com esse trailer novo de The Hinokami Chronicles 2, sinto informar, mas alguém aqui precisa de um Tanjiro pra dar uma respirada consciente contigo. Porque olha… EU TÔ VIBRANDO EM RESPIRAÇÃO CONSTANTE DESDE QUE A SEGA MOSTROU ISSO. Esse jogo vai ser lançado no dia 5 de agosto, mas se você for do bonde da ansiedade, já pode pegar a Edição Digital Deluxe e jogar no dia 31 de julho! (Sim, antes! Sim, eu já botei no carrinho! Sim, já tô vendo que vou chorar igual a Nezuko ouvindo música triste em piano.)

Não perca a chance de saber mais sobre esse lançamento incrível, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall!

