Denshattack: o jogo onde até trem dá kickflip Você já achou estranho quando um game tenta misturar coisas que não têm nada a ver? Tipo aquele amigo que coloca ketchup na pizza e... Game Hall|Do R7 21/08/2025 - 23h39 (Atualizado em 21/08/2025 - 23h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Game Hall

Você já achou estranho quando um game tenta misturar coisas que não têm nada a ver? Tipo aquele amigo que coloca ketchup na pizza e jura que é bom. Pois bem, Denshattack é exatamente isso: um plataforma 3D de trem. Sim, trem. Nada de skatista radical ou ninja com espada flamejante. Aqui quem faz combo é a maria-fumaça. A Fireshine Games junto da Undercoders anunciaram o título na gamescom, prometendo um lançamento em 2026 pra PC, PlayStation 5 e Xbox Series, com direito a chegar direto no Game Pass. Ou seja, você vai poder testar sem gastar um centavo, até descobrir se pilotar locomotiva parkour é sua nova religião ou só mais uma bizarrice pra apagar da memória.

Não perca a chance de saber mais sobre essa mistura inusitada de gameplay e história, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

Leia Mais em Game Hall:

NCSoft solta dois foguetes na Gamescom: Time Takers e Cinder City

O cara do Diablo agora é o pastor da seita BioShock

Call of Duty: Black Ops 7 será lançado em novembro com beta aberto em outubro