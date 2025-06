Descontos irresistíveis nos jogos da Krafton no Steam: até 85% off até 26 de junho A Krafton entrou com tudo na Steam Publisher Sale, trazendo promoções incríveis em 17 títulos até o dia 26 de junho às 14h (horário...

Game Hall|Do R7 14/06/2025 - 14h35 (Atualizado em 14/06/2025 - 14h35 ) twitter

