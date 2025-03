Destiny 2: Heresia – Novo Ato, Velhas Encrencas e Um Bocado de Loot! E aí, Guardião! Se você achou que já tinha farmado tudo o que dava em Destiny 2: Heresia, pode preparar espaço no cofre porque o Ato... Game Hall|Do R7 05/03/2025 - 12h47 (Atualizado em 05/03/2025 - 12h47 ) twitter

E aí, Guardião! Se você achou que já tinha farmado tudo o que dava em Destiny 2: Heresia, pode preparar espaço no cofre porque o Ato II tá chegando com mais desafios, armas e um PvE de respeito. No dia 11 de março de 2025, a gente mergulha em mais um pedaço dessa história cheia de tretas espaciais, runas misteriosas e inimigos que só aparecem pra te fazer sofrer.

Não perca a chance de ficar por dentro de todas as novidades e desafios que estão por vir! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

