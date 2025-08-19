Logo R7.com
Diretor de Baldur’s Gate 3 elogia Clair Obscur Expedition 33

Olha só, parece que o Clair Obscur: Expedition 33 não tá só conquistando os jogadores, mas também os figurões do rolê. O jogo francês...

Olha só, parece que o Clair Obscur: Expedition 33 não tá só conquistando os jogadores, mas também os figurões do rolê. O jogo francês da Sandfall Interactive virou praticamente o novo hipster da cena RPG: todo mundo que é chique e tem nome grande agora tem que citar ele numa entrevista, senão pega mal no tapete vermelho da indústria.

