Disorder, Synduality e outros jogos! Semana cheia de lançamentos no Xbox Se liga que, de 20 a 24 de janeiro, o Xbox tá estourando com um monte de jogo novo pra galera curtir. De RPG de fantasia sombria a... Game Hall|Do R7 17/01/2025 - 13h07 (Atualizado em 17/01/2025 - 13h07 )

Se liga que, de 20 a 24 de janeiro, o Xbox tá estourando com um monte de jogo novo pra galera curtir. De RPG de fantasia sombria a basquete com robôs (sim, isso mesmo), tem de tudo pra agradar geral. Bora conferir o que tá chegando e já separar espaço no HD, porque essa semana tá braba!

Não perca a chance de ficar por dentro de todos os lançamentos incríveis! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

