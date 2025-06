DLSS 4 chegou: NVIDIA quer que seu olho sangre de beleza enquanto o frame rate flutua acima dos 500 FPS Se você achou que sua GPU tava confortável rodando tudo no Ultra, prepare-se, porque a NVIDIA chegou enfiando o pé no acelerador quântico... Game Hall|Do R7 11/06/2025 - 10h57 (Atualizado em 11/06/2025 - 10h57 ) twitter

Game Hall

Se você achou que sua GPU tava confortável rodando tudo no Ultra, prepare-se, porque a NVIDIA chegou enfiando o pé no acelerador quântico com o novo DLSS 4 com Multi-Frame Generation. E dessa vez não é só papo de benchmark: é um salto geracional que faz até o Ray Tracing suar frio.

Não perca a chance de entender como essa tecnologia pode transformar sua experiência de jogo. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

