DLSS 4 com Multi‑Frame Generation da NVIDIA coloca Mecha BREAK e Diablo IV imponentemente no topo 🎯 Preparem-se, Master Racers: se tem uma marca que não só entrega performance, mas faz isso com estilo, essa marca é a NVIDIA. O anúncio... Game Hall|Do R7 02/07/2025 - 12h57 (Atualizado em 02/07/2025 - 12h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Game Hall

Preparem-se, Master Racers: se tem uma marca que não só entrega performance, mas faz isso com estilo, essa marca é a NVIDIA. O anúncio do suporte ao DLSS 4 com Multi‑Frame Generation (MFG) para Mecha BREAK, Diablo IV, Still Wakes the Deep e o beta de NTE elevou a fasquia de uma forma que até seu rig RGB ficou mais brilhante — e nós mostramos o porquê.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall e descubra todos os detalhes sobre essa revolução gráfica!

Leia Mais em Game Hall:

Terríveis Contos do Oeste chegou no RDR Online

Wukong chega em Black Desert Online com tudo: soco místico, bastão mágico e drip de verão

Wild Rift – Despertar da Força Anímica: suba caixas, desbloqueie cromas e vire lenda