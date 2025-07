Donkey Kong Bananza nasceu no Switch, mas migrou pro Switch 2 O novo jogo do gorilão mais amado da Nintendo começou na telinha humilde do Switch 1, mas precisou de mais poder pra libertar sua fúria... Game Hall|Do R7 11/07/2025 - 14h38 (Atualizado em 11/07/2025 - 14h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Game Hall

O novo jogo do gorilão mais amado da Nintendo começou na telinha humilde do Switch 1, mas precisou de mais poder pra libertar sua fúria tropical e… esculpir voxels com Pauline?! Ainnnn gente, vocês lembram da primeira vez que jogaram Donkey Kong Country e pensaram “meu Deus, esse gorila é uma estrela do rock digital”? Pois é. Agora ele tá de volta com Donkey Kong Bananza, um novo jogo que promete ser tão caótico quanto fofo, e olha… ele começou pequeno, mas cresceu como palmeira em solo fértil: nasceu no Switch 1 e migrou pro Switch 2 pra poder esbanjar bananas em 4K.

Não perca a chance de saber mais sobre essa nova aventura do Donkey Kong, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

Leia Mais em Game Hall:

Delta Force vira anime tático com Temporada Break e colab com Arknights

Os jogos indie de 2025 estão comendo o mercado pelas beiradas

Deadeye chega atirando em Black Desert Console, e Ulukita me deixou espiritualmente desidratada