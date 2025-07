Doom The Dark Ages finalmente deixa você platinar no PS5 A Bethesda consertou o bug que impedia o troféu Berserker — mas os jogadores agora estão com um platina meio… broxado! Ai ai… sabe... Game Hall|Do R7 09/07/2025 - 14h38 (Atualizado em 09/07/2025 - 14h38 ) twitter

A Bethesda consertou o bug que impedia o troféu Berserker — mas os jogadores agora estão com um platina meio… broxado! Ai ai… sabe quando você espera aquele date perfeito, com playlist de Lana Del Rey, restaurante iluminado com velas e tudo mais… e aí o crush cancela porque o gato dele tá doente? Pois é. É exatamente assim que a comunidade do PS5 se sentiu com Doom The Dark Ages. Não porque o jogo é ruim (pelo contrário, é quase uma ópera medieval de metralhadora), mas porque o bendito troféu Berserker resolveu fazer cosplay de ex tóxico: sumiu na hora de te deixar feliz.

Para saber mais sobre essa história e a reação da comunidade, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

