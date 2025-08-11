Logo R7.com
DOOM: The Dark Ages recebe o Estripatório e fica ainda mais insano

MEUS AMIGOS, a violência pixelada atingiu um novo patamar. A Bethesda e a id Software acabaram de soltar a atualização Estripatório...

Game Hall

Game Hall|Do R7

Game Hall

MEUS AMIGOS, a violência pixelada atingiu um novo patamar. A Bethesda e a id Software acabaram de soltar a atualização Estripatório pra DOOM: The Dark Ages, e se você achava que já tinha matado demônio o suficiente… tá errado. Agora o negócio é arena infinita, meu chapa.

