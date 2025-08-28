Dragon Age: The Veilguard agora vem de brinde até com saco de arroz na Austrália Rapaz… quando eu achei que já tinha visto de tudo nesse mercado de games, a Amazon da Austrália me solta essa: Dragon Age: The Veilguard...

Dragon Age: The Veilguard

Rapaz… quando eu achei que já tinha visto de tudo nesse mercado de games, a Amazon da Austrália me solta essa: Dragon Age: The Veilguard tá sendo dado de graça junto com mais de mil produtos no site. Comprou uma airfryer? Toma aí um RPG. Levou um carregador de celular? Junto vem a chave pro mundo da Thedas. Se duvidar, até o saco de ração do cachorro chega com um código do jogo colado com durex.

Não perca a chance de entender como a BioWare chegou a esse ponto! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

Leia Mais em Game Hall: