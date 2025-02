DRAGON BALL Z: KAKAROT vai pro REINO DOS DEMÔNIOS com novo DLC de DAIMA E aí, povo! Já pensou no Goku baixinho de novo, mas agora metendo porrada no Reino dos Demônios? Pois é, DRAGON BALL Z: KAKAROT não... Game Hall|Do R7 28/02/2025 - 17h27 (Atualizado em 28/02/2025 - 17h27 ) twitter

E aí, povo! Já pensou no Goku baixinho de novo, mas agora metendo porrada no Reino dos Demônios? Pois é, DRAGON BALL Z: KAKAROT não cansa de trazer mais nostalgia misturada com maluquice e acaba de anunciar o DLC “DAIMA: Aventura pelo Reino dos Demônios”. Se você já zerou todas as sagas do jogo e tá por aí pescando igual um aposentado em Namekusei, essa é a chance perfeita pra voltar pro campo de batalha e sentir aquele cheirinho de pancadaria nova!

Não perca a oportunidade de saber mais sobre essa nova aventura e consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

