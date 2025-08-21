Dune: Awakening – The Lost Harvest e a novela intergaláctica do “paga mais que vem skin nova”
Olha só, meu caro padawan gamer: a Funcom apareceu na gamescom 2025 e trouxe notícias fresquinhas de Dune: Awakening, aquele jogo de...
Olha só, meu caro padawan gamer: a Funcom apareceu na gamescom 2025 e trouxe notícias fresquinhas de Dune: Awakening, aquele jogo de sobrevivência em mundo aberto que te joga em Arrakis, o planeta que é basicamente um deserto infinito com minhocão de areia do tamanho de estádio de futebol. E, como toda boa empresa que descobriu que DLC dá mais grana que especiaria, eles já meteram anúncio de Capítulo 2 gratuito, expansão paga chamada The Lost Harvest, teste grátis de 10 horinhas e até vinil da trilha sonora pra quem quiser enfeitar a estante enquanto pensa “quando foi a última vez que liguei meu toca-discos?”.
Olha só, meu caro padawan gamer: a Funcom apareceu na gamescom 2025 e trouxe notícias fresquinhas de Dune: Awakening, aquele jogo de sobrevivência em mundo aberto que te joga em Arrakis, o planeta que é basicamente um deserto infinito com minhocão de areia do tamanho de estádio de futebol. E, como toda boa empresa que descobriu que DLC dá mais grana que especiaria, eles já meteram anúncio de Capítulo 2 gratuito, expansão paga chamada The Lost Harvest, teste grátis de 10 horinhas e até vinil da trilha sonora pra quem quiser enfeitar a estante enquanto pensa “quando foi a última vez que liguei meu toca-discos?”.
Não perca a chance de saber mais sobre as novidades de Dune: Awakening, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.
Não perca a chance de saber mais sobre as novidades de Dune: Awakening, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.
Leia Mais em Game Hall:
Leia Mais em Game Hall: