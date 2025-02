Dying Light tá fazendo 10 anos de pura correria e parkour de respeito! E aí, sobreviventes da quebrada apocalíptica, tudo certo? Se liga nessa fita porque hoje o papo é reto: Dying Light tá comemorando... Game Hall|Do R7 28/01/2025 - 12h27 (Atualizado em 28/01/2025 - 12h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

E aí, sobreviventes da quebrada apocalíptica, tudo certo? Se liga nessa fita porque hoje o papo é reto: Dying Light tá comemorando uma década de zumbizada e adrenalina, e a Techland não tá de brincadeira nessa festa! Os caras tão soltando evento, prêmio, atualização e, claro, aquele teaser maroto do futuro da franquia pra deixar geral no hype. Então, cola aqui que o Spider vai desenrolar tudo pra vocês, do jeitão que só nóis sabe.

Não perca a chance de saber tudo sobre essa celebração incrível e as novidades que estão por vir! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

Leia Mais em Game Hall:

FREE FIRE 2025: Prepara o colete pois a disputa tá na área!

BLEACH Rebirth of Souls: um festival de emoções com novos personagens incríveis

Virtua Fighter 5 R.E.V.O. estreia no PC com rollback netcode e edição de 30º aniversário