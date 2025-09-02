Dying Light: The Beast exige RTX 3070 Ti para 60 fps — o PC Master Race agradece com um sorriso de desdém
Ah, Techland, sua linda. Você conseguiu: em um mundo onde jogos vivem sendo capados pra caber nos consoles, você teve a ousadia de...
Ah, Techland, sua linda. Você conseguiu: em um mundo onde jogos vivem sendo capados pra caber nos consoles, você teve a ousadia de lançar Dying Light: The Beast já chutando a porta e dizendo: “amigo, se você não tiver pelo menos uma RTX 3070 Ti, já aceita que sua experiência vai ser o equivalente a ver filme pirata em DVD riscado”.
Ah, Techland, sua linda. Você conseguiu: em um mundo onde jogos vivem sendo capados pra caber nos consoles, você teve a ousadia de lançar Dying Light: The Beast já chutando a porta e dizendo: “amigo, se você não tiver pelo menos uma RTX 3070 Ti, já aceita que sua experiência vai ser o equivalente a ver filme pirata em DVD riscado”.
Para saber mais sobre os requisitos e a experiência que Dying Light: The Beast promete, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.
Para saber mais sobre os requisitos e a experiência que Dying Light: The Beast promete, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.
Leia Mais em Game Hall:
Leia Mais em Game Hall: