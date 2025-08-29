Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Nitro

Dying Light: The Beast mostra Kyle Crane torturado em trailer brutal

Saudações, peregrinos da penumbra digital. Preparem suas tochas e afiadas lâminas de esperança, pois Kyle Crane retorna — e não da...

Game Hall

Game Hall|Do R7

Game Hall

Saudações, peregrinos da penumbra digital. Preparem suas tochas e afiadas lâminas de esperança, pois Kyle Crane retorna — e não da forma que os bardos da velha Harran cantariam em noites de lua cheia. Em Dying Light: The Beast, o herói outrora exaltado é agora uma criatura forjada na dor, esculpida pelo aço frio da tortura e temperada pelo desprezo de um mundo que já não reconhece sua glória.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall e descubra todos os detalhes sobre essa nova aventura sombria!

Leia Mais em Game Hall:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.