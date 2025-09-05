Dying Light: The Beast – o parkour ficou mais bruto e insano Novo trailer mostra que o sucessor espiritual de Dying Light 2 não veio pra brincar: parkour realista, combate visceral e Kyle Crane... Game Hall|Do R7 04/09/2025 - 23h37 (Atualizado em 04/09/2025 - 23h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Game Hall

Novo trailer mostra que o sucessor espiritual de Dying Light 2 não veio pra brincar: parkour realista, combate visceral e Kyle Crane mais ágil (e problemático) do que nunca.

Para mais detalhes e uma análise completa, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

Leia Mais em Game Hall:

Killer Inn terá segundo beta fechado em outubro

Dragon Quest I & II HD-2D Remake ganha trailer detalhado de jogabilidade

Indiana Jones e o Grande Círculo: A Ordem dos Gigantes já está entre nós