Dying Light: The Beast – o parkour ficou mais bruto e insano
Novo trailer mostra que o sucessor espiritual de Dying Light 2 não veio pra brincar: parkour realista, combate visceral e Kyle Crane...
Novo trailer mostra que o sucessor espiritual de Dying Light 2 não veio pra brincar: parkour realista, combate visceral e Kyle Crane mais ágil (e problemático) do que nunca.
Novo trailer mostra que o sucessor espiritual de Dying Light 2 não veio pra brincar: parkour realista, combate visceral e Kyle Crane mais ágil (e problemático) do que nunca.
Para mais detalhes e uma análise completa, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.
Para mais detalhes e uma análise completa, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.
Leia Mais em Game Hall:
Leia Mais em Game Hall: