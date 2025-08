Dying Light: The Beast promete triplicar a carnificina e transformar zumbis em sushi humano É isso, minha gente: zumbi Nutella não tem vez em 2025. A Techland chegou chutando a porta, quebrando o osso e derretendo a pele com... Game Hall|Do R7 06/08/2025 - 13h38 (Atualizado em 06/08/2025 - 13h38 ) twitter

É isso, minha gente: zumbi Nutella não tem vez em 2025. A Techland chegou chutando a porta, quebrando o osso e derretendo a pele com um novo trailer de Dying Light: The Beast, que parece ter sido dirigido por um açougueiro psicopata com diploma em anatomia e uma assinatura vitalícia do Telecurso 2000 da violência extrema.

Para mais detalhes sobre essa carnificina insana, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

