É real, otakus de plantão: FREE FIRE VAI VIRAR ANIME!!! AAAAAAAAAAAAA— PODE PARAR TUDO! Eu, Magali, a moça que chora assistindo Clannad e grita em japonês vendo Jujutsu Kaisen, vim aqui SURTAR... Game Hall|Do R7 07/07/2025 - 12h39 (Atualizado em 07/07/2025 - 12h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Game Hall

AAAAAAAAAAAAA— PODE PARAR TUDO! Eu, Magali, a moça que chora assistindo Clannad e grita em japonês vendo Jujutsu Kaisen, vim aqui SURTAR com vocês porque: Free Fire. Vai. Virar. ANIME. Sim, eu sei, parece o tipo de coisa que você sonha depois de maratonar cinco episódios de Sword Art Online com três litros de refrigerante na veia… mas NÃO, dessa vez é realidade! A Garena se juntou com a lendária KADOKAWA (sim, aquela mesma dos isekais de sempre e das lágrimas emocionadas dos otakus mundo afora) pra transformar o universo de Free Fire num anime de verdade. E já temos teaser, trailer, Kelly correndo, conspiração e explosão!

Não perca a chance de saber mais sobre essa adaptação incrível, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

Leia Mais em Game Hall:

Começou Agora? 10 Dicas MATADORAS pra Mandar Bem em Black Myth: Wukong

Sonic Racing CrossWorlds terá O MELHOR CROSSOVER de Personagens Clássicos e Novos!

Square perde código-fonte de Final Fantasy Tactics