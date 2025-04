EA SPORTS FC 25 abre votação da TOTS da Premier League Fala tu, guerreiro do modo carreira e terror do modo FUT, chegou aquele momento do ano em que a EA solta o microfone e deixa na nossa... Game Hall|Do R7 16/04/2025 - 16h47 (Atualizado em 16/04/2025 - 16h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Fala tu, guerreiro do modo carreira e terror do modo FUT, chegou aquele momento do ano em que a EA solta o microfone e deixa na nossa mão: começou a votação da Seleção da Temporada (TOTS) da Premier League no FC 25 — e olha, se depender da gente, essa seleção vai ter mais brasileiro que churrasco de domingo!

Não fique de fora! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall e descubra tudo sobre a votação!

Leia Mais em Game Hall:

RavenQuest anuncia participação na gamescom latam 2025

Cronos: The New Dawn – Bloober Team inventa moda de novo, agora com churrasquinho de monstro no pós-apocalipse retrô

RAIDOU Remastered: Quando um detetive invoca demônios com óculos estilosos e muito drama de yakuza