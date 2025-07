EA Sports FC 26 promete revolução no gramado… só falta convencer a torcida Olha aí, meus jogadores de sofá e técnicos de Twitter, chegou mais um capítulo da saga “agora vai!” da EA. Aquele mesmo estúdio que... Game Hall|Do R7 16/07/2025 - 19h37 (Atualizado em 16/07/2025 - 19h37 ) twitter

Olha aí, meus jogadores de sofá e técnicos de Twitter, chegou mais um capítulo da saga “agora vai!” da EA. Aquele mesmo estúdio que te promete futebol realista todo ano e entrega pinball com chuteira, anunciou EA Sports FC 26, com direito a trailer cheio de cortes dramáticos, música épica e jogadores suando digitalmente mais que o cooler do seu notebook gamer.

Para saber mais sobre as novidades e promessas do EA Sports FC 26, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

