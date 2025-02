EA Sports NHL 25 crava CANADÁ como campeão da 4 Nations E aí, tropa do gelo! ❄️💥 Tá rolando aquele hype maroto pro 4 Nations Face-Off da NHL, e já tem treta programada entre Canadá e Estados... Game Hall|Do R7 21/02/2025 - 15h07 (Atualizado em 21/02/2025 - 15h07 ) twitter

E aí, tropa do gelo! Tá rolando aquele hype maroto pro 4 Nations Face-Off da NHL, e já tem treta programada entre Canadá e Estados Unidos HOJE, às 22h (horário de Brasília), direto do TD Garden em Boston. E mano, já tem até previsão oficial feita pela galera da EA SPORTS NHL 25 sobre quem vai sair carregando a taça! Sim, os caras rodaram aquela simulação caprichada no game e o resultado? CANADÁ LEVOU A MELHOR, mas não sem aquele drama que faz a gente morder o controle. O bagulho foi decidido na prorrogação, fi!

Quer saber todos os detalhes dessa emocionante simulação e como você pode fazer parte dessa disputa? Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall!

