EA Sports UFC 5 chegando no Game Pass e cheio de novidades! Se liga, tropa da porradaria virtual! EA SPORTS UFC 5 agora tá DE GRAÇA no Xbox Game Pass Ultimate e The Play List via EA Play. Isso... Game Hall|Do R7 15/01/2025 - 11h07 (Atualizado em 15/01/2025 - 11h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Se liga, tropa da porradaria virtual! EA SPORTS UFC 5 agora tá DE GRAÇA no Xbox Game Pass Ultimate e The Play List via EA Play. Isso mesmo, você pode descer o sarrafo nos amigos ou nos bots sem gastar um centavo (se for assinante, claro). E como se não bastasse, de 14 de janeiro a 11 de fevereiro, rola o Conjunto Bruce Lee na faixa, com direito ao mestre das artes marciais mistas no octógono.

Não perca a chance de ficar por dentro de todas as novidades e promoções! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

Leia Mais em Game Hall:

Sony registra patente de controle com IA que aperta botões por você!

ARRR, Marujos! A tempestade de pirataria está de volta com o Plunderstorm!

Mark of the Deep zarpa no dia 24 de janeiro para PC