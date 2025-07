Earthion adiado nos consoles: mais um sonho pixelado que virou PowerPoint por tempo indeterminado Por RumbleTech — porque a frustração também é retrocompatível com sarcasmo… Ah, os adiamentos… Essa arte milenar que, aparentemente... Game Hall|Do R7 14/07/2025 - 11h59 (Atualizado em 14/07/2025 - 11h59 ) twitter

Por RumbleTech — porque a frustração também é retrocompatível com sarcasmo… Ah, os adiamentos… Essa arte milenar que, aparentemente, virou DLC obrigatória de qualquer projeto indie que tenta chegar aos consoles. Earthion, aquele shoot ‘em up com alma de fliperama e cheiro de nostalgia empoeirada, foi oficialmente adiado para setembro no PlayStation, Switch e Xbox. Porque, claro, se você esperava pilotar sua nave em agosto, agora vai ter que esperar mais do que o download de um jogo de 100 GB numa internet de 2MB.

