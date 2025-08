Earthion é lançado: Yuzo Koshiro, scanlines e um chute nostálgico nos seus pixels Prepare-se, meu caro retronauta, porque o culto ao 16-bits acaba de ganhar um novo evangelho chamado Earthion, lançado no Steam por... Game Hall|Do R7 01/08/2025 - 16h37 (Atualizado em 01/08/2025 - 16h37 ) twitter

Game Hall

Prepare-se, meu caro retronauta, porque o culto ao 16-bits acaba de ganhar um novo evangelho chamado Earthion, lançado no Steam por aquela galera que vende nostalgia embalada a vácuo: a Limited Run Games. E se você achou que isso aqui era só mais um shmup genérico que tenta se esconder atrás de pixel art “bonitinho”, segura essa: a trilha sonora é do próprio messias do FM Synth, o Yuzo Koshiro.

Não perca a chance de conferir todos os detalhes sobre este lançamento incrível, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

