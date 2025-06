Earthion traz de volta os anos 90 com bala, trilha épica e cartucho pro Mega! Ahhh molecada… senta que lá vem a nostalgia com cheiro de fliperama e fio de controle enrolado. Se você não sabe quem é Yuzo Koshiro... Game Hall|Do R7 14/06/2025 - 15h15 (Atualizado em 14/06/2025 - 15h15 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Game Hall

Ahhh molecada… senta que lá vem a nostalgia com cheiro de fliperama e fio de controle enrolado. Se você não sabe quem é Yuzo Koshiro, é melhor fechar o jogo da Hello Kitty que você tá jogando e ir estudar. Porque o mestre da porradaria sonora de Streets of Rage tá de volta, e trouxe um presente direto do túnel do tempo: Earthion, o novo shoot’em up da galera raiz, com lançamento digital marcado pra 31 de julho de 2025.

Não perca a chance de reviver essa nostalgia! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

Leia Mais em Game Hall:

Total War comemora 25 anos: guerra, café e mais um joguinho vindo aí

Gears of War: Reloaded vai ter mídia física só no PlayStation 5

Descontos irresistíveis nos jogos da Krafton no Steam: até 85% off até 26 de junho