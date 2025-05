Elden Ring Nightreign chega com bonde, katana amaldiçoada e uma escuridão cheia de carinho e desespero Oi, meu amorzinho de fragmento dourado! 💛 Aqui é a Magali ‘Pixel’ Susana e hoje eu tô escrevendo com as mãos tremendo, o coração na... Game Hall|Do R7 27/05/2025 - 16h17 (Atualizado em 27/05/2025 - 16h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Game Hall

Oi, meu amorzinho de fragmento dourado! Aqui é a Magali ‘Pixel’ Susana e hoje eu tô escrevendo com as mãos tremendo, o coração na boca e uma lágrima escorrendo que não sei se é emoção ou medo real: Elden Ring Nightreign tá chegando. Tipo, real. Tipo, 30 de maio já tá aí, batendo na porta da nossa sanidade mental, e a Bandai Namco decidiu deixar tudo ainda mais bonito (e apavorante) com um trailer de lançamento que parece poema sombrio com katana.

Não perca a chance de saber tudo sobre essa nova aventura, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall!

Leia Mais em Game Hall:

CHOCKBR FALL 2025: Loops Esports lidera geral e é tudo ou nada nos Playoffs

DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake — A conclusão da trilogia de Erdrick chega em outubro

SHINOBI: Art of Vengeance – Mais um trailer mostra a volta do ninja mais absurdo da SEGA