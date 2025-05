Elden Ring: Nightreign revela o Guardião — o bastião alado da esperança 🧙‍♂️ Por Kazin Mage, o cronista das eras sombrias e dos escudos reluzentes… “Alce voo uma vez mais e esmague as abominações sombrias... Game Hall|Do R7 15/05/2025 - 15h24 (Atualizado em 15/05/2025 - 15h24 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Game Hall

Por Kazin Mage, o cronista das eras sombrias e dos escudos reluzentes… “Alce voo uma vez mais e esmague as abominações sombrias que se colocarem em seu caminho…” — com palavras que mais parecem extraídas de um grimório ancestral do caos, a Bandai Namco revelou o quinto personagem jogável de Elden Ring: Nightreign, conhecido apenas como o Guardião. Mas não se engane: por trás da armadura pesada e dos ombros largos, esconde-se um guerreiro moldado tanto pelo sacrifício quanto pela esperança. E, sejamos francos, se há uma emoção escassa nos Reinos Intermédios, essa emoção é a esperança.

Para saber mais sobre o Guardião e as novidades de Elden Ring: Nightreign, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

Leia Mais em Game Hall:

Diablo IV x Berserk — O crossover mais sombrio e visceral que fãs podiam desejar

Jogos de maio no Catálogo PlayStation Plus: ação, yokai, demônios e nostalgia com gostinho de infância

Jogamos | The Way of the Tray – A demo que serve nostalgia com pitadas de yokai