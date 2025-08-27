Estúdio de ex-diretor da Capcom reúne veteranos de Devil May Cry e Street Fighter para novo jogo AAA
A LightSpeed Japan Studio, chefiada pelo lendário Hideaki Itsuno — nome por trás de Devil May Cry 5 e Dragon’s Dogma 2 — anunciou que está reforçando seu time com alguns dos nomes mais respeitados da indústria japonesa. O estúdio, que já tinha sede em Tóquio, agora abriu também um escritório em Osaka, reforçando seu compromisso de atrair talentos de peso para o desenvolvimento de um novo jogo de ação AAA multiplataforma.
