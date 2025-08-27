Estudo mostra: metade dos gamers brasileiros pretende comprar GTA 6 no lançamento O hype em torno de GTA 6 está cada vez mais forte, e agora temos dados que comprovam o que todo mundo já sentia nas conversas de bar... Game Hall|Do R7 27/08/2025 - 15h38 (Atualizado em 27/08/2025 - 15h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Game Hall

O hype em torno de GTA 6 está cada vez mais forte, e agora temos dados que comprovam o que todo mundo já sentia nas conversas de bar, nos grupos de WhatsApp e até nos memes do TikTok. Segundo o estudo “GTA VI: Hype, Consumo e Cultura Gamer”, produzido pela Go Gamers (a mesma idealizadora da Pesquisa Game Brasil – PGB), quase metade dos jogadores brasileiros pretende comprar o game já no lançamento, mesmo com o preço especulado entre R$ 500 e R$ 600.

Para saber mais sobre esse fenômeno e o impacto cultural de GTA no Brasil, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

Leia Mais em Game Hall:

Análise | Drag x Drive: o esporte neon futurista mais maluco do Nintendo Switch 2

Os chefes absurdos de Metal Gear Solid 3: Snake Eater e suas curiosidades

Hollow Knight: Silksong já causa adiamentos antes mesmo de lançar