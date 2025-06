EVERYBODY’S GOLF HOT SHOTS chega dia 5 de setembro com modo maluco, gráficos lindos e PAC-MAN jogável! MEU DEUS, O GOLFZINHO LENDÁRIO VOLTOU!!! 😭💖 Se você também era do time que jogava Hot Shots Golf no PS2 achando que ia se tornar um... Game Hall|Do R7 05/06/2025 - 11h17 (Atualizado em 05/06/2025 - 11h17 ) twitter

MEU DEUS, O GOLFZINHO LENDÁRIO VOLTOU!!! Se você também era do time que jogava Hot Shots Golf no PS2 achando que ia se tornar um Tiger Woods animado com franja estilizada, segura esse coração esportivo porque EVERYBODY’S GOLF HOT SHOTS já tem data marcada: 5 de setembro de 2025, e vem pra quebrar todas as expectativas — e talvez uns tacos também.

Não perca a chance de saber tudo sobre esse lançamento incrível, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall!

