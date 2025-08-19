Ex-chefe da PlayStation detona: tecnologia dos games estagnou O Shawn Layden, ex-boss da PlayStation, jogou a real que muita gente finge não ver: a tecnologia dos games estagnou. Isso mesmo, o... Game Hall|Do R7 19/08/2025 - 12h38 (Atualizado em 19/08/2025 - 12h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Game Hall

O Shawn Layden, ex-boss da PlayStation, jogou a real que muita gente finge não ver: a tecnologia dos games estagnou. Isso mesmo, o cara que já comandou uma das maiores marcas do planeta disse que chegamos no limite, e que a maioria dos jogadores nem consegue diferenciar 90 fps de 120 fps.

Para entender melhor essa crítica e as implicações para a indústria dos games, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

Leia Mais em Game Hall:

Diretor de Baldur’s Gate 3 elogia Clair Obscur Expedition 33

GPT-5 jogando Pokémon no Game Boy: o dia em que a IA virou estagiário da Equipe Rocket

5 jogos que prometeram ser o “novo GTA” e fracassaram miseravelmente