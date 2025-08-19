Ex-chefe da PlayStation detona: tecnologia dos games estagnou
O Shawn Layden, ex-boss da PlayStation, jogou a real que muita gente finge não ver: a tecnologia dos games estagnou. Isso mesmo, o...
O Shawn Layden, ex-boss da PlayStation, jogou a real que muita gente finge não ver: a tecnologia dos games estagnou. Isso mesmo, o cara que já comandou uma das maiores marcas do planeta disse que chegamos no limite, e que a maioria dos jogadores nem consegue diferenciar 90 fps de 120 fps.
O Shawn Layden, ex-boss da PlayStation, jogou a real que muita gente finge não ver: a tecnologia dos games estagnou. Isso mesmo, o cara que já comandou uma das maiores marcas do planeta disse que chegamos no limite, e que a maioria dos jogadores nem consegue diferenciar 90 fps de 120 fps.
Para entender melhor essa crítica e as implicações para a indústria dos games, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.
Para entender melhor essa crítica e as implicações para a indústria dos games, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.
Leia Mais em Game Hall:
Leia Mais em Game Hall: