Ex-chefe da PlayStation detona: tecnologia dos games estagnou

O Shawn Layden, ex-boss da PlayStation, jogou a real que muita gente finge não ver: a tecnologia dos games estagnou. Isso mesmo, o...

O Shawn Layden, ex-boss da PlayStation, jogou a real que muita gente finge não ver: a tecnologia dos games estagnou. Isso mesmo, o cara que já comandou uma das maiores marcas do planeta disse que chegamos no limite, e que a maioria dos jogadores nem consegue diferenciar 90 fps de 120 fps.

Para entender melhor essa crítica e as implicações para a indústria dos games, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

