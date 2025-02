Explorando a Inframina: Segredos, Cartéis e Desafios Épicos na Nova Atualização de World of Warcraft Nesta entrevista exclusiva, o GameHall pode conversar com Gabriel Gonzales, Lead Visual Development Artist, e May Flores-Garcia, Lead... Game Hall|Do R7 25/02/2025 - 12h27 (Atualizado em 25/02/2025 - 12h27 ) twitter

Nesta entrevista exclusiva, o GameHall pode conversar com Gabriel Gonzales, Lead Visual Development Artist, e May Flores-Garcia, Lead Software Engineer, para contar as novidades da próxima atualização de World of Warcraft.

Não perca a oportunidade de se aprofundar nos detalhes dessa nova atualização! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

