Fahkumram tá de volta em TEKKEN 8 – e agora quem vai apanhar é o mundo inteiro!

E aí, mestres da pancadaria sagrada! Chega mais porque a Bandai Namco dropou o trailer mais casca-grossa do Combo Breaker 2025: Fahkumram, o colosso tailandês de Tekken 7, tá voltando mais parrudo, mais tatuado e mais bolado do que nunca em Tekken 8, e a estreia tá marcada pro dia 10 de julho, com acesso antecipado dia 7 pros fãs raiz que têm o Passe de Personagem da Temporada 2.

Não perca a chance de saber mais sobre essa nova adição explosiva ao universo de Tekken, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

