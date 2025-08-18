Fairgames: cancelado, adiado ou só mais uma piada de mau gosto da indústria?
Lembra quando anunciaram Fairgames lá em 2023, todo estiloso no palco do PlayStation Showcase, com aquele trailer cheio de neon, hackers...
Lembra quando anunciaram Fairgames lá em 2023, todo estiloso no palco do PlayStation Showcase, com aquele trailer cheio de neon, hackers genéricos e uma vibe “Assalto do Carrefour Simulator”? Pois é, parece que o futuro glorioso desse multiplayer de “roubos estratégicos” virou piada de boteco.
Lembra quando anunciaram Fairgames lá em 2023, todo estiloso no palco do PlayStation Showcase, com aquele trailer cheio de neon, hackers genéricos e uma vibe “Assalto do Carrefour Simulator”? Pois é, parece que o futuro glorioso desse multiplayer de “roubos estratégicos” virou piada de boteco.
Não perca a chance de entender todos os detalhes sobre essa polêmica! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.
Não perca a chance de entender todos os detalhes sobre essa polêmica! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.
Leia Mais em Game Hall:
Leia Mais em Game Hall: