Fairgames: cancelado, adiado ou só mais uma piada de mau gosto da indústria? Lembra quando anunciaram Fairgames lá em 2023, todo estiloso no palco do PlayStation Showcase, com aquele trailer cheio de neon, hackers...

Game Hall

Lembra quando anunciaram Fairgames lá em 2023, todo estiloso no palco do PlayStation Showcase, com aquele trailer cheio de neon, hackers genéricos e uma vibe “Assalto do Carrefour Simulator”? Pois é, parece que o futuro glorioso desse multiplayer de “roubos estratégicos” virou piada de boteco.

