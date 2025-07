Faker admite que não sabe nada do lore de League of Legends Runeterra? Achei que fosse nome de skin nova.” — Faker, provavelmente… Amigos da zoeira sagrada, preparem os teclados para o flame... Game Hall|Do R7 14/07/2025 - 20h37 (Atualizado em 14/07/2025 - 20h37 ) twitter

Madrid, Spain - October 27: --- during Worlds 2019 Quarterfinals at Palacio Vistalegre on October 26, 2019 in Madrid, Spain. (Photo by Colin Young-Wolfl/Riot Games) Colin Young-Wolf

Faker alcançou a sua 100ª vitória durante as quartas de final do Mundial 2019 (Foto: Colin Young-Wolfl/Riot Games) Runeterra? Achei que fosse nome de skin nova.” — Faker, provavelmente… Amigos da zoeira sagrada, preparem os teclados para o flame de ouro, porque o maior jogador de League of Legends da história, o semideus coreano conhecido como Faker, admitiu com todas as letras que não faz ideia da lore do jogo que basicamente sustenta o vício planetário de milhões de otakus de Summoner’s Rift.

Para saber mais sobre essa declaração surpreendente de Faker, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

