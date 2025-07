Fallen City Brawl, estilo Streets of Rage, chega ao PC ūüß® Fallen City Brawl derruba na porrada ‚Äď agora no PC! Por Kazin Mage, que cresceu chutando traseiros pixelados em fliperamas e ainda... Game Hall|Do R7 10/07/2025 - 12h58 (Atualizado em 10/07/2025 - 12h58 ) twitter

Fallen City Brawl derruba na porrada ‚Äď agora no PC! Por Kazin Mage, que cresceu chutando traseiros pixelados em fliperamas e ainda coleciona os machucados virtuais com orgulho. Se voc√™ √© daqueles que sente falta de pisar em capangas num fliperama em pleno fim dos anos 90, se prepara: Fallen City Brawl finalmente ter√° sua vers√£o oficial de PC chegando no dia 12 de agosto via Steam e GOG, pelo precinho camarada de US$‚ÄĮ14,99 (com 10‚ÄĮ% de desconto de lan√ßamento).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall e descubra tudo sobre este jogo que promete trazer de volta a nostalgia dos fliperamas!

