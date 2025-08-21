Fallout temporada 2 traz New Vegas e Deathclaw em trailer apocalipticamente perfeito AAAAH, eu tô surtando de felicidade e radiação aqui! 💚☢️ O Prime Video soltou o trailer da segunda temporada de Fallout, e eu juro... Game Hall|Do R7 20/08/2025 - 22h58 (Atualizado em 20/08/2025 - 22h58 ) twitter

Game Hall

AAAH, eu tô surtando de felicidade e radiação aqui! O Prime Video soltou o trailer da segunda temporada de Fallout, e eu juro que parecia que meu coração tava pipocando mais que Pip-Boy bugado com bateria fraca. A gente já sabia que a série tinha dado certo, mas eu não esperava que eles fossem ter a audácia de jogar logo New Vegas na nossa cara. New. Vegas. Gente, esse é o fanservice que faz a gente esquecer até o preço da assinatura do streaming.

Não perca a chance de conferir todos os detalhes dessa nova temporada, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

