Fallout temporada 2 traz New Vegas e Deathclaw em trailer apocalipticamente perfeito

AAAAH, eu tô surtando de felicidade e radiação aqui! 💚☢️ O Prime Video soltou o trailer da segunda temporada de Fallout, e eu juro...

AAAH, eu tô surtando de felicidade e radiação aqui! O Prime Video soltou o trailer da segunda temporada de Fallout, e eu juro que parecia que meu coração tava pipocando mais que Pip-Boy bugado com bateria fraca. A gente já sabia que a série tinha dado certo, mas eu não esperava que eles fossem ter a audácia de jogar logo New Vegas na nossa cara. New. Vegas. Gente, esse é o fanservice que faz a gente esquecer até o preço da assinatura do streaming.

