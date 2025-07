Fans detonam Starfield: o jogo mais hypado e mais sem sal da geração Starfield: quando você promete ir pra Andrômeda, mas mal sai do quintal🛸 Meus consagrados, lembram de quando Starfield ia ser “o Skyrim... Game Hall|Do R7 18/07/2025 - 21h18 (Atualizado em 18/07/2025 - 21h18 ) twitter

Game Hall

Starfield: quando você promete ir pra Andrômeda, mas mal sai do quintal. Meus consagrados, lembram de quando Starfield ia ser “o Skyrim do espaço”? Pois é, parece que no fim das contas foi mais tipo “o No Man’s Sky da feirinha de Osasco”: tem planeta, tem nave, tem astronauta… mas cadê a emoção? Cadê a alma, Bethesda? Tá no modo furtivo também? Fomos muito rápido de UAU pra UÉ…

Para uma análise completa e mais detalhes sobre as expectativas e decepções em torno de Starfield, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

