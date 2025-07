Fãs reclamam de Ghost of Yotei: “É Tsushima com bigode postiço!” “Ghost of Yotei é um DLC disfarçado de jogo novo”, dizem os fãs revoltados que já platinaram Ghost of Tsushima 3 vezes e agora se sentem... Game Hall|Do R7 18/07/2025 - 18h58 (Atualizado em 18/07/2025 - 18h58 ) twitter

Ghost of Yotei é um DLC disfarçado de jogo novo, dizem os fãs revoltados que já platinaram Ghost of Tsushima 3 vezes e agora se sentem traídos como samurai que levou golpe pelas costas… do próprio cavalo. Sim, senhoras e senhores, a Sony conseguiu a proeza de lançar Ghost of Tsushima 1.5 com nome de novela das seis, prometendo um “sucessor espiritual” e entregando um clone que parece ter saído direto de um pendrive de mod de Skyrim, pelo menos é o que os fãs tem falado por aí.

