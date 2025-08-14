Fast Furious: Arcade Edition chega em outubro com corridas insanas e ação digna de Hollywood Se você é fã da franquia Velozes Furiosos e sempre quis sentir aquela mistura de adrenalina, derrapadas impossíveis e explosões que... Game Hall|Do R7 14/08/2025 - 12h39 (Atualizado em 14/08/2025 - 12h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Game Hall

Se você é fã da franquia Velozes & Furiosos e sempre quis sentir aquela mistura de adrenalina, derrapadas impossíveis e explosões que desafiam a física, pode marcar no calendário: Fast & Furious: Arcade Edition chega no dia 24 de outubro de 2025 para PlayStation 5, Nintendo Switch e Xbox Series X|S.

Não perca a chance de saber mais sobre essa experiência emocionante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall!

Leia Mais em Game Hall:

PayPal some do Steam no Brasil e deixa PC gamers na mão

Tekken 8 no Switch 2? Harada diz que daria mais trabalho que churrasco na chuva

Jogador torra US$ 32 mil em NBA 2K25 e nem assim pega todas as cartas