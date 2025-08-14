Fast Furious: Arcade Edition chega em outubro com corridas insanas e ação digna de Hollywood

Logo R7.com
Se você é fã da franquia Velozes & Furiosos e sempre quis sentir aquela mistura de adrenalina, derrapadas impossíveis e explosões que desafiam a física, pode marcar no calendário: Fast & Furious: Arcade Edition chega no dia 24 de outubro de 2025 para PlayStation 5, Nintendo Switch e Xbox Series X|S.

Não perca a chance de saber mais sobre essa experiência emocionante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall!

