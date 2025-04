FATAL FURY: City of the Wolves solta videoclipe com Masami Obari e Salvatore Ganacci Quando você junta um DJ sueco que faz shows dançando igual NPC bugado, um animador lendário dos anos 90 e um jogo de porrada que voltou... Game Hall|Do R7 17/04/2025 - 13h27 (Atualizado em 17/04/2025 - 13h27 ) twitter

Quando você junta um DJ sueco que faz shows dançando igual NPC bugado, um animador lendário dos anos 90 e um jogo de porrada que voltou direto dos confins do MAME… o resultado é um videoclipe que parece ter saído de um sonho molhado do Terry Bogard com 3 litros de energético na veia.

Não perca a chance de conferir todos os detalhes dessa animação explosiva e a participação inusitada de Salvatore Ganacci no jogo, consulte a matéria completa no nosso parceiro Game Hall.

