Fatal Fury: City of the Wolves tá com 40% de desconto

Game Hall

SNK fez a boa, mano. Promoção tá na voadora de dois pés até o dia 13 de agosto. E olha… dessa vez nem precisa fazer especial pra pagar mais barato. Senhoras e senhores, lutadores de plantão, véio da lan house e novato que só conhece o Terry do Smash Bros: pode ligar a musiquinha da vitória porque a SNK mandou aquele DESCONTÃO camarada no Fatal Fury: City of the Wolves. Sabe aquele momento mágico em que o seu jogo favorito vira “compra obrigatória”? Pois é. Chegou.

